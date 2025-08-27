إعلان

بينهم عمرو الليثي وعلاء الكحكي.. تشييع جنازة المنتج طارق صيام

01:52 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتبت- نوران أسامة:

تصوير- هاني رجب

شُيعت منذ قليل جنازة المنتج طارق صيام، والتي أُقيمت ظهر الأربعاء 27 أغسطس 2025 بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم عمرو الليثي، أحمد صيام، عمرو الفقي، وعلاء الكحكي، الذين حرصوا على وداع الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته.

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين في مجال الدراما والبرامج الإعلانية، حيث قدّم خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال الناجحة، أبرزها: العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات.

اقرأ أيضًا:

وائل كفوري يحيي حفلاً غنائياً في أبوظبي

"الباشا تلميذ" و"العار" من أبرز أعماله.. معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام

حميد الشاعري يوجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها لـ مصر

