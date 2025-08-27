الصور الأولى من جنازة المنتج طارق صيام

كتبت- نوران أسامة:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان المنتج الراحل طارق صيام، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لإقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر

ورحل المنتج طارق صيام عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين في مجال الدراما والبرامج الإعلانية، حيث تميز بخبرة كبيرة وقدم أعمالًا تركت بصمة قوية لدى الجمهور.

ومن أبرز المسلسلات التي أنتجها خلال مشواره الفني: العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات.

اقرأ أيضًا:

وائل كفوري يحيي حفلاً غنائياً في أبوظبي

"الباشا تلميذ" و"العار" من أبرز أعماله.. معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام

حميد الشاعري يوجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها لـ مصر