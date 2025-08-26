خاتم بـ نصف مليون دولار.. تايلور سويفت تعلن عن خطوبتها من ترافيس كيلسي

كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة العالمية تايلور سويفت بخطوبتها على صديقها ترافيس كيلسي، ونشرت صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت تايلور في أجواء رومانسية، إذ ظهرت في أحضان خطيبها، كما حرصت على الكشف عن خاتم الخطوبة الذي يتخطى سعره النصف المليون دولار وفقا لتقارير عالمية

ووفقا لموقع "Fortune" يبلغ وزن الخاتم 8 قيراط، ويصل سعره لـ 550 ألف دولار، ويعد ضمن أغلى خواتم المشاهير على الإطلاق الذي تم تقديمه في مناسبات رسمية

يذكر أن، تايلور سويفت تطرح ألبوم غنائي جديد بعنوان "The Life of a Show Girl" مطلع شهر أكتوبر المقبل.

