فيلر وبوتوكس شادي شامل وحلق الهضبة.. نجوم تعرضوا للهجوم بسبب مظهرهم

تعرض العديد من نجوم الوسط الفني للعديد من الانتقادات بسبب مظهرهم وخروجهم عن المألوف واتباعهم تقاليد غربية لا تتناسب مع مجتمعاتنا الشرقية العربية، منها ارتداء الحلق أو رسم التاتوهات وحتى أن البعض منهم أكد خضوعه لعمليات تجميلية.

وكان آخر هؤلاء النجوم هو الفنان اسر ياسين وظهوره مرتديا حلق بحفل مطرب الراب ويجز الذي أقيم على مسرح أرينا العلمين الجديدة وتعرض بسببه للعديد من الانتقادات اللاذعة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم تعرضوا لانتقادات بسبب مظهرهم:

عمرو دياب

تعرض النجم عمرو دياب للعديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لارتدائه الحلق بالعديد من حفلاته الغنائية والمناسبات المختتلفة، إذ ظهر به للمرة الأولى، في حفل زفاف أقيم في تركيا، وظهر النجم عمر دياب، مرتديا "الحلق"، في أذنه اليسرى، عبر أكثر من إعلان، ومقطع فيديو.

أحمد سعد

تعرض المطرب أحمد سعد، للهجوم عبر مواقع التواصل عقب ظهوره مرتديا الحلق، في حفل توزيع جوائز joy award، الذي أقيم في الرياض.

وواجه المطرب أحمد سعد، الانتقادات نفسها، عقب ظهوره للمرة الأولى مرتديا الحلق، في الحفل اذي أقيم ضمن فعاليات موسم جدة، في مايو 2023.

وخلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "sold out"، علق المطرب أحمد سعد، و قال ،: "أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض".

أحمد الفيشاوي

يعد الفنان أحمد الفيشاوي، الأكثر ظهور وهو يرتدي الحلق، إذ ظهر به في مهرجانات عديدة، منها الجونة، و القاهرة السينمائي الدولي.

بدلة محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات لاذعة، بعد ظهوره مرتديا بدلة رقص شرقي، خلال تقديم فقرته ضمن فعاليات مهرجان وادي كوتشيلا للفنون والموسيقى في أمريكا.

ويجز

واجه مؤدي أغاني الراب، انتقادات عديدة، بعد ظهوره في حفل قدمه على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض.

وظهر ويجز، مرتديا شورت موف وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "بيج"، إلى جانب ظهوره أيضا مرتديا بدلة حريرية منقوشة بالورود.

وواجه مؤدي أغاني الراب، موجة انتقادات عقب ظهوره بملابس شفافة في حفل أحياه لصالح إحدى العلامات العالمية بدبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ويجز الشفافة بالحفل، وانهالت التعليقات عليه.

وجاءت التعليقات كالتالي: "هيوصل نفسه للانحدار السريع"، "هو زوقه في لبس وحش"، "وجوزة.. مالك يا حبيبي"، "ربنا يهدينا جميعا".

شادي شامل

قال الفنان شادي شامل إنه يحب نفسه ويثق فيها، ولا يهتم بالانتقادات التي توجه له، كما أشار إلى قيامه بإجراءات تجميلية للحفاظ على شكله إلى جانب حرصه على ممارسة الرياضة.

وتابع في حواره مع المذيعة أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المعروض على قناة النهار: "بحب نفسي أكيد، لازم أحب نفسي مش حكاية معجب بنفسي، يمكن واثق من نفسي، وأنا قديم برضه خلي بالك مش غرور ولا تكبر، وبحب روحي العادية التلقائية، وبصحى أبص لنفسي في المراية وادلع نفسي".

تابع "أنا من الشخصيات اللي تحب دائما تكلم نفسها، وساعات بكون مش طايق ابص لنفسي في المراية. وطول عمري شكلي كده، يمكن ساعة عبدالحليم حافظ كانت شخصية وعملتها، وطبيعي مع مرور السنين إني كبرت فشكلي اتغير".

وعن الإجراءات التجميلية التي قام بها، أوضح "عامل بوتكس، وفيلر مرة واحدة عملته من كام سنة، كنت في دبي لكن أنا بعمل بوتكس دلوقتي بس، وكل فنانين مصر بيعملوا بوتكس، ومش عيب الراجل يهتم بنفسه لو حاجة هتحلي من شكلك اعملها لكن لو هيكون زيادة عن اللزوم ليه نعملها، زي ما الست بتهتم بنفسها لازم الراجل يهتم بنفسه في إطار معين، ولازم أكون قدام الست شكلي كويس وإحنا فنانين".

وردًا على الانتقادات التي يتعرض لها، وهل تضايقه، أجاب "زمان كنت بتضايق دلوقتي لأ، الناس بقت بتعمل والعالم مفتوح على بعضه انا واثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص"، مضيفا "بهتم بجسمي والرياضة أهم حاجة وبحافظ على أكلي ومش باكل كميات كبيرة وبشرب ماية كتير طبعا".

