محاميها أحدثهم.. ضحايا أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

دخل المستشار القانوني ياسر قنطوش، قائمة ضحايا تقلبات العلاقة المثيرة للجدل بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

ودخلت المطربة شيرين عبدالوهاب، في مواجهة حادة مع محاميها، بعد طلبه تدخل وزير الثقافة ونقابة المهن الموسيقية، لمساعدته في حمايتها حسام حبيب.

وواجهت شيرين عبد الوهاب محاميها، من خلال تسجيل صوتي، وبيان صحفي، نشر عبر صفحتها في موقع "إكس".

وقالت شيرين في التسجيل: "من اللحظة دي هيكون في بيان إنك بطلت المحامي بتاعي… وأي كلمة هتقولها هتتحسب عليك، ملكش علاقة بيا".

وذكرت في بيانها الصحفي، أن المستشار القانوني ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.

ودخل قنطوش، الذي وصفته المطربة في وقت سابق بالأب الروحي والصديق، قائمة تضم العديد من الذين تباينت طبيعة علاقتها بهم بين الاقتراب الحميم، والهجوم الساخن، وكان الطرف المشترك، والمؤثر في التغيير هو حسام حبيب، وهو ما نرصده هنا.

محمد عبد الوهاب

تصدر محمد عبد الوهاب، قائمة الذين شهدت العلاقة بينهم وبين المطربة، منعطفات عديدة ساخنة، ووصلت إلى حد اتهامها له في بلاغات رسمية بتدبير مؤامرة ضدها.

ووجه حسام حبيب، اتهامات إلى محمد عبد لوهاب، بالترويج لشائعات القبض عليه، إذ قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة :"الأخ ده بدل ما يشوه أخته، ويشوهني يروح يبص على أخته مرة واحدة بدل ما هو مضيع وقته في الكلام ده، وقت خناقتنا كان بيتقال لها كلام مش حقيقي زي دلوقتي، هو عنده القدرة يضحك على شعوب ولازم الناس تقف له، بس هو عامل حساب إن اللي قدامه مش بيقفله حفاظا على العشرة وأخته، لكن أقسم بالله مش هسيب حقي".

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، في سبتمبر 2024، قد قدمت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، اعتذارها لشقيقها، وكتبت: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا

عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس إنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، يارتني كنت سمعت كلامك يا غالي"

ميمي فؤاد

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في يوليو 2022، عن تولي محمد فؤاد الشهير بـ ”ميمي“ إدارة أعمالها، وقالت عنه: "أجدع راجل في مصر"، وبعد 4 شهور فقط، وبعد عودتها مجددا إلى زوجها حسام حبيب، توقف التعاون مع "ميمي" بدعوى فشله في إدارة مهامه.

سارة الطباخ

تولت المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب، لمدة 6 شهور فقط، قبل أن

تطاردها الاتهامات من المطربة، ووالدتها أيضا.

وقالت شيرين عبد الوهااب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة". خلال حديثها عن أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب: "اشتريت له أغاني بشهادة كل الشعراء والملحنين إن الشيكات رايحة باسمه، تروح البنت اللي شغالة معانا اسمها سارة الطباخ تقول لي على فكرة ممكن بكرا الصبح يعمل نسخة ثانية لأن الأغاني باسمه، سارة دي ربنا ياخدها".

هجوم شيرين على سارة الطباخ

