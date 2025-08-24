إعلان

20 صورة لـ نجوم الفن مع عمرو دياب في الساحل الشمالي

06:58 م الأحد 24 أغسطس 2025
    يمنى طولان مع عمرو دياب[1]
    كريم محمود عبدالعزيز وحمادة اسماعيل وشيكو وعمرو دياب
    عمرو يوسف واحمد حلمي يرقصان مع عمرو دياب
    عمرو دياب ونادية الجندي واسما ابراهيم
    يمنى طولان مع عمرو دياب
    عمرو دياب وكنزي وجانا
    عمرو دياب وتيام مصطفى قمر
    عمرو دياب والإعلامي مي حلمي
    عمرو دياب واصدقائه في الساحل
    عمرو دياب مع عمرو يوسف واحمد حلمي
    عمرو دياب في حفل الساحل الشمالي
    عماد زيادة وعمرو دياب وتامر مرسي ورجل الأعمال باسل سماقية في الساحل الشمالي
    طارق العريان وعمرو دياب
    خالد سرحان وعمرو دياب
    بسمة بوسيل وعمرو دياب
    الاعلامية ريتا حرب وعمرو دياب
    احمد حلمي وعمرو يوسف وعمرو دياب في حفل الساحل
    عمرو دياب ومصطفى قمر
    منة القيعي وزوجها يوسف حشيش وعمرو دياب
كتب - معتز عباس:

انتشرت في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تذكارية تجمع نخبة من نجوم الفن مع النجم الكبير عمرو دياب، وذلك خلال تواجدهم في الساحل الشمالي، والتي أثارت اهتمام الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا.

وحرص نجوم الفن على التقاط صورًا مع نجمهم المفضل عمرو دياب، خاصةً في الأماكن التي يرتادونها للاستجمام والاستمتاع بأوقاتهم في فصل الصيف، ومشاركتها مع جمهورهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت حفلات الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي حضورًا فنيًا كبيرًا، حيث حرص العديد من نجوم الفن على التواجد للاستمتاع بأجواء الحفلات التي أحياها الهضبة وسط حضور جماهيري ضخم، أبرزهم النجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف، والنجمة نادية الجندي، والفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان شيكو، والمطربة بسمة بوسيل، ومصطفى قمر وابنه تيام، وغيرهم من النجوم.

ونستعرض في التقرير التالي صورًا جمعت مشاهير ونجوم الفن مع نجمهم المفضل عمرو دياب.

يذكر أن، الهضبة عمرو دياب أطلق ألبوم جديد بعنوان "ابتدينا" تضمن 15 أغنية متنوعة، وهم : "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

