20 صورة لـ نجوم الفن مع عمرو دياب في الساحل الشمالي

انتشرت في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تذكارية تجمع نخبة من نجوم الفن مع النجم الكبير عمرو دياب، وذلك خلال تواجدهم في الساحل الشمالي، والتي أثارت اهتمام الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا.

وحرص نجوم الفن على التقاط صورًا مع نجمهم المفضل عمرو دياب، خاصةً في الأماكن التي يرتادونها للاستجمام والاستمتاع بأوقاتهم في فصل الصيف، ومشاركتها مع جمهورهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت حفلات الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي حضورًا فنيًا كبيرًا، حيث حرص العديد من نجوم الفن على التواجد للاستمتاع بأجواء الحفلات التي أحياها الهضبة وسط حضور جماهيري ضخم، أبرزهم النجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف، والنجمة نادية الجندي، والفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان شيكو، والمطربة بسمة بوسيل، ومصطفى قمر وابنه تيام، وغيرهم من النجوم.

ونستعرض في التقرير التالي صورًا جمعت مشاهير ونجوم الفن مع نجمهم المفضل عمرو دياب.

يذكر أن، الهضبة عمرو دياب أطلق ألبوم جديد بعنوان "ابتدينا" تضمن 15 أغنية متنوعة، وهم : "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

