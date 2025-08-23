إعلان

إلهام شاهين تهنىء الأقباط:"كل سنة و كل البشر طيبين"

05:21 م السبت 23 أغسطس 2025

إلهام شاهين

كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة إلهام شاهين الأقباط بمناسبة عيد العذراء مريم عبر حسابها على انستجرام.

نشرت إلهام صورة للسيدة مريم العذراء وكتبت: "قل الله تعالي : {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} السوره الوحيده في القرآن بإسم إمرأه هي سوره مريم . عيد العدرا مريم .. كل سنه و كل مصر مسلمين و مسيحيين طيبين .. العدرا مريم مكرمة في الإسلام كما في المسيحية، كل سنة و كل البشر طيبين".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

