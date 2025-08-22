شادي شامل يعلن:"مبروك عودة شيرين وحسام حبيب

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان شادي شامل عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب شادي شامل: مبروك عودة شيرين لحسام حبيب"

تعرض شادي شامل مؤخرًا لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له عن "النحت"، وكتب شامل عبر حسابه على "فيسبوك": "كلها بقت نحت وميكروبلدنج ولاشز وفيك نيلز وفيلر واكستنشن وتقولك مفيش شبهي في بلدك، والله كلكم بقيتوا شبه بعض".

يذكر أن آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

اقرأ أيضا:

أنغام تتصدر التريند بعد تصريحات خالد منتصر "ألمها بدون تفسير"

بينهم عمرو دياب ومنى زكي.. نجوم الفن في سهرة صيفية خاصة (صور)