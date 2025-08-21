بالصور- مي سليم على البحر والجمهور يعلق

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مي سليم بإطلالة صيفية على البحر خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلق جمهورها:" نجمة، عروسة البحر، عروسة البحر، منورة الدنيا".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

