"اختفاء غامض وحملة إنقاذ" . تفاصيل البحث عن شيرين عبد الوهاب

فرضت المطربة شيرين عبدالوهاب، حضورها على مواقع التواصل، وموقع البحث "جوجل"، على مدار الأسبوع الحالي، وسط علامات استفهام حول غيابها، ونداءات استغاثة لانقاذها.

ونالت شيرين عبدالوهاب -الغائبة عن الظهور منذ عدة أشهر- اهتمام واسع، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

شيرين فين

أثار الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، الجدل حول غياب شيرين عبد الوهاب، وقال :"هى شيرين فين، حالتها الاجتماعية إيه، ونشاطها فين؟ شيرين مختفية، شوية بيان يطلع ويقولك ده صوتها، وبعدين يقولك ده ذكاء اصطناعى، شيرين بتخلص، أنا معرفش مرتبطة بمين، محدش يعرف حاجة، شيرين دى ثروة مصرية، شيرين فين يا جماعة؟ مفيش حد عارف يوصلها ولا يعالج أزمة عدم ظهور أغانيها؟".

وتابع: "محدش عارف يوصل لها، ومحدش يعرف، هل هذا عادى؟ أنا بدق ناقوس الخطر، ولو سمعانى اتكلمى يا شيرين، ردى عليا يا شيرين. شيرين لن تتكرر، أنا بتكلم عن القوة الناعمة المصرية، مصر ولادة".

نداء عمرو

عمرو أديب: بحب شيرين جدا.. وعملت معاها انترفيو ساعتين وماحصلش اي حاجة غريبة من اللي بتتقال.. لكن السؤال: هي شيرين فين؟



استغاثة

واصل عمرو أديب ، حملته عبر برنامج "الحكاية"، مساء يوم السبت الماضي، وقال: "أنا بوجه كلامى لحد يقدر يعمل حاجة، فى الدولة المصرية، شيرين محتاجة حد يتدخل، شيرين محتاج حد يعملها حاجة".

وأضاف أديب: "يا نلحقها يا مانلحقهاش... شيرين عبد الوهاب محتاجة حد يدخل ويساعدها عايزين نلحقها الست محتاجة المساعدة".

وتابع:"أغلبنا نعرف تقريبا إيه مشكلة شيرين، ويا نلحقها يا منلحقهاش، وأرجوك متقوليش أنا حاولت قبل كده، انا بتكلم من واقع اتصالات اليوم، أنا مقدرش أعمل حاجة، أنا بكلمك عن حالة إنسانية، انقذوها يا جماعة، حد ممكن يقولى ممكن ما تبقاش عايزة، أنا عايز الحق شيرين، الكلام يضايق، وممكن يضايق شيرين نفسها، أنا عايز أطلع كداب، وتكون شيرين كويسة".

واختتم: "دى فنانة غير عادية، فين ناس تستحق المحاولة وإننا نقف بجانبها... أنا عارف الناس عارفة شيرين فين وإيه؟ فأرجوكم وأتوسل إليكم حد ينقذها مفيش وزارة مسئولة عن الكلام ده وزارة التضامن الاجتماعى أو دكتور أو مستشفى تساعدها".

مناشدة عمرو أديب

عمرو أديب: شيرين محتاجة حد يلحقها.. مابوجهش كلامي لشيرين .. بوجه كلامي لحد في الدولة هو عارف هيعمل ايه



مبادرة إنقاذ

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على شاشة قناة "MBC مصر"، عن تفاصيل اللقاء الذي تم بينه وبين شيرين منذ 20 يومًا، موضحا أنه حاول إقناعها بالخروج، لكنها أبدت رغبتها في البقاء داخل منزلها.

وقال: "شيرين قالت لي أنا مش حابة أخرج أو أنزل دلوقتي، ولما أكون مستعدة هتلاقيني بكلمك وبقولك تعالى خدني وننزل، بالعافية عرفت أقابلها أنا وبعض أصدقائنا، لأنها مش حابة تقابل حد في التوقيت ده".

وتابع: "معاها ناس، وعرفت إن ولادها كانوا جايين بعد يومين أو تلاتة"، مشددًا على أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي داخل منزلها، ولا صحة لما يتردد عن وجود مخاطر تتعلق بحالتها.

وكشف أشرف زكي، عن تواصله باستمرار مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بشأن حالة شيرين، وقال: "وزيرة التضامن كانت على تواصل معانا، وفي يوم فضلت معانا على التليفون لغاية 5 الفجر عشان نطمن على شيرين، وقالت أنا موفرة كل الإمكانيات اللي هتحتاجوها".

واختتم: "إحنا مجموعة أصدقاء ومحبي شيرين، وحاطين إيدينا فى إيد بعض، وإن شاء الله المرحلة الجاية هنقدر نحافظ على شيرين".

تصريحات أشرف زكي

سيارة إسعاف

أكد مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، نقلها في سيارة إسعاف، إلى منزل صديقة لها، لرعايتها صحيا

مصطفى كامل

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تجاهله حالة شيرين عبد الوهاب، موضحا أن ابتعاده عن التعليق، تم التزامًا بعهد قطعه مع أطراف معنية بعلاجها وتحملت المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن هذا العهد شمل ضرورة إنهاء ما وصفه بـ حالة الثرثرة الكلامية الفارغة، والتركيز على التحرك الفعلي من أجل علاج شيرين، مشددًا على أن الهدف الحقيقي هو تعافي شيرين الإنسانة أولًا وأخيرًا.

جائزة

تصدر اسم شيرين عبد الوهاب، حفل توزيع الموسيقى الإفريقية "أفريما" لعام 2025، بعد حصدها جائزة أفضل مطربة.

وجاء فوز شيرين وسط منافسة قوية ضمت فنانات من مصر وتونس والمغرب، في إطار حدث موسيقي إفريقي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى القارة، ويهدف إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي والموسيقي في 36 فئة مختلفة.

أعلان فوز شيرين

دخلته سوداء

شن محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، هجوم قوي ضد الفنان حسام حبيب، وحمله مسئولية تدهور أحوال شقيقته.

ونشر محمد عبد الوهاب، صورة من حفل السوبر المصري، الذي قامت شيرين عبد الوهاب، بإحيائه عام 2018، وكتب :"كانت زي الوردة وزي الفل، في السفرية السودا دي اشترى الدبلة، اتجوزها بدبلة ابن الحسب والنسب، كان يوم أسود، دخلته علينا بالخراب والله أبويا مات بعد جوازهم بشهر، حسبي الله ونعم الوكيل".