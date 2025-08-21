إعلان

بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

06:38 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت مي، الصور بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استكشاف قلب سيشل، أجواء مدينة فيكتوريا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مفيش حد في جمالك يا ميوشا، أحلى واحدة، إيه الحلاوة دي، السندريلا، جميلة، قمر".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

الفنانة مي عمر مي عمر على إنستجرام إطلالة مي عمر مي عمر بفستان جريء




