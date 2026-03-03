إعلان

استبعاد مدير مدرسة بطوخ لعدم الانضباط وارتفاع الغياب

كتب : أسامة علاء الدين

01:29 م 03/03/2026

خلال جولة

استبعاد مديرة مدرسة بطوخ لعدم الانضباط

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية استبعاد مديرة مدرسة الشهيد أشرف سلومة "السد العالي" الابتدائية بطوخ، وذلك بسبب عدم انضباط العملية التعليمية وارتفاع نسب الغياب خلال اليوم الدراسي، مع تشكيل لجنة إدارية لمتابعة سير العمل بالمدرسة وعلاج السلبيات.

وجاء القرار خلال جولة متابعة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة، يرافقه أشرف محمود وكيل مديرية التعليم بالقليوبية، على مدارس إدارة طوخ التعليمية، للوقوف على انتظام الدراسة ومعدلات الحضور.

جولة تفقدية بمدرسة طوخ الثانوية بنات

وشملت الجولة مدرسة طوخ الثانوية بنات، حيث أجرى وكيل الوزارة ووكيل المديرية جولة تفقدية داخل الفصول، قدما خلالها شرحًا وافيًا للطالبات حول مميزات نظام البكالوريا في مرحلة الثانوي العام، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهن بشأن آلية الالتحاق بالنظام وكيفية أداء الامتحانات.

استعدادات لامتحانات الشهر والتقييمات

وخلال الجولة شدد وكيل وزارة التعليم على ضرورة الاستعداد الكامل لإجراء امتحانات الشهر والتقييمات داخل المدارس، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية.

توجيهات بحصر الغياب يوميًا

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الحصر اليومي الدقيق لنسب غياب الطلاب والمعلمين، ورفعها في المواعيد المحددة، للحد من ظاهرة الغياب وتحقيق الانضباط داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

