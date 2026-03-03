إعلان

26 أبريل أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية مقتل تاجر ذهب بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:27 م 03/03/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم، جلسة 26 أبريل المقبل، أولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة وكذا استئناف المتهمين في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة.

تنظر القضية والمقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد المسلماني، متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات تورط فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، في ارتكاب الواقعة، وألقت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة.

الحكم الصادر واستئناف النيابة

وفي 11 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام على المتهمين، وإلزامهما بدفع 1 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.

وتقدمت النيابة العامة والمتهمان باستئناف على الحكم الصادر، وحددت المحكمة جلسة 26 أبريل المقبل لنظر الاستئناف والفصل فيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل تاجر ذهب أحمد المسلماني محكمة استئناف الإسكندرية جنايات دمنهور استئناف حكم البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
نقلها إعلامي.. جون إدوارد يتحدث لأول ويفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع فيريرا
رياضة محلية

نقلها إعلامي.. جون إدوارد يتحدث لأول ويفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع فيريرا
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
شئون عربية و دولية

صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
4 سيناريوهات.. مورجان ستانلي يتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026 وسط
أخبار البنوك

4 سيناريوهات.. مورجان ستانلي يتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026 وسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان