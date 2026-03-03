حددت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم، جلسة 26 أبريل المقبل، أولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة وكذا استئناف المتهمين في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة.

تنظر القضية والمقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد المسلماني، متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات تورط فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، في ارتكاب الواقعة، وألقت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة.

الحكم الصادر واستئناف النيابة

وفي 11 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام على المتهمين، وإلزامهما بدفع 1 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.

وتقدمت النيابة العامة والمتهمان باستئناف على الحكم الصادر، وحددت المحكمة جلسة 26 أبريل المقبل لنظر الاستئناف والفصل فيه.