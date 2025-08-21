هنادي مهنا تنشر صورة من كواليس "بتوقيت 2028".. وتوجه رسالة للجمهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها صورًا جديدة من كواليس حكايتها "بتوقيت 2028" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنادي في الصور مع كلًا من الفنان يوسف عثمان، والفنان أحمد جمال سعيد، وعلقت قائلة: "تفتكروا داليدا هتختار مين؟".

وتدور أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في إطار اجتماعي حول 7 حكايات منفصلة، تضم نوعيات درامية متعددة ما بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني، حيث تتكون كل حكاية من خمس حلقات. ويشارك في بطولة الحكايات كل من: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، سالي حماد، تارا عماد، وخالد أنور.

على جانب آخر، تشارك هنادي مهنا في فيلم "السادة الأفاضل" المقرر طرحه قريبًا بدور العرض، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

