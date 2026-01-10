"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مفعمة بالحيوية والنشاط، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صور جديدة عبر حسابها على انستحرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

سيمون

خضعت الفنانة سيمون لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية داخل الجيم.

هدى الإتربي

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بقصة شعر مختلفة ولوك جديد.