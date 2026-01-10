بإطلالة جريئة تحت الأمطار.. ميرهان حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير
كتب : مروان الطيب
خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت ميرهان مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة، وحملت في يدها مظلة تحت الأمطار .
أعمال تنتظر عرضها ميرهان حسين
تشارك ميرهان بعدد من الأعمال الفنية وسط نخبة من النجوم منها مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
