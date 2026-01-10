إعلان

بإطلالة جريئة تحت الأمطار.. ميرهان حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

12:10 ص 10/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة ميرهان حسين
  • عرض 7 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    ميرهان حسين بإطلالة جريئة
  • عرض 7 صورة
    ميرهان حسين من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 7 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 7 صورة
    ميرهان حسين تتألق من أحدث جلسة تصوير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ميرهان مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة، وحملت في يدها مظلة تحت الأمطار .

أعمال تنتظر عرضها ميرهان حسين

تشارك ميرهان بعدد من الأعمال الفنية وسط نخبة من النجوم منها مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا

نجيب ساويرس: لو حياتي فيلم هيبقى أكشن

ميرهان حسين نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
أخبار مصر

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
حوادث وقضايا

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان