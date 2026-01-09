"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف

ينتظر الفنان أشرف عبد الباقي عرض فيلمه الجديد "ده صوت ايه ده؟" المقرر طرحه يوم 13 يناير الجاري على "يوتيوب".

ويشارك الفنان أشرف عبد الباقي بطولة الفيلم كل من الفنان الشاب محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، والفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

ونشر الفنان محمود ماجد عدد من البوسترات الدعائية للفيلم عبر حسابه على انستجرام، وتصدرها عدد من أبطال الفيلم.

اخر مشاركات أشرف عبد الباقي الفنية

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ولد بنت شايب" في أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية في الدراما التلفزيونية، إلى جانب فيلم "السادة الأفاضل" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

