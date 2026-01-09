إعلان

بطولة أشرف عبد الباقي.. عرض فيلم "ده صوت ايه ده؟" على "يوتيوب" 13 يناير

كتب : مروان الطيب

10:34 م 09/01/2026
    الفنان الشاب محمود ماجد
    بوستر الفيلم
    الفنان إيهاب عبد الواحد

ينتظر الفنان أشرف عبد الباقي عرض فيلمه الجديد "ده صوت ايه ده؟" المقرر طرحه يوم 13 يناير الجاري على "يوتيوب".

ويشارك الفنان أشرف عبد الباقي بطولة الفيلم كل من الفنان الشاب محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، والفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

ونشر الفنان محمود ماجد عدد من البوسترات الدعائية للفيلم عبر حسابه على انستجرام، وتصدرها عدد من أبطال الفيلم.

اخر مشاركات أشرف عبد الباقي الفنية

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ولد بنت شايب" في أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية في الدراما التلفزيونية، إلى جانب فيلم "السادة الأفاضل" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

الفنان أشرف عبد الباقي فيلم ده صوت ايه ده ده صوت ايه ده بطولة أشرف عبدالباقي أحداث فيلم ده صوت ايه ده

