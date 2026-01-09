إعلان

فستان أحمر ناري.. إليسا تحتفل بنجاح حفلها في السعودية بجلسة تصوير وسط الصحراء

كتب : مروان الطيب

11:59 م 09/01/2026
    إليسا تتألق من أحدث جلسة تصوير
    إليسا
    إليسا من أحدث جلسة تصوير
    إليسا تحتفل بنجاح حفلها بمدينة العلا

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بنجاح حفلها الذي أقيم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وشهد حضور جماهيري كبير.

و خضعت إليسا لجلسة تصوير على هامش الحفل، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إليسا في الجلسة مرتدية فستان أحمر ناري خطفت به الأنظار.

وقدمت إليسا باقة من أشهر أغانيها منها أغنية "لو تعرفوه" وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

ونشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهرت خلاله إليسا وهي تتفاعل مع الجمهور، وخصصت إليسا إحدى فقرات الحفل، وقامت بغناء أغنية "سألتك حبيبي لوين رايحين" غناء الفنانة الكبيرة فيروز التي ودعت نجلها هلي الرحباني الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 8 يناير 2026.

اخر حفلات إليسا

أحيت إليسا مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، ونشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

اخر أغاني إليسا

وكان آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

إليسا حفل إليسا السعودية

