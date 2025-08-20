دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان سهرة "جريء" والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة دينا فؤاد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة مميزة في أحدى الحفلات.

ونشرت دينا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بصحبة المطرب محمد نور والأصدقاء.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "من أبطال هذا الزمن"، "الله على الجمال الفيتنامي"، "دايما جميلة يا دينا"، "جمالك يجنن"، "جميلة جدا وأنيقة".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

