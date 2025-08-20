كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت إلهام بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأسود، وعلقت على الصور قائلة: "حان الوقت للتخلي".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل نجمة"، "يا حبي إيه القمر ده"، "عسولة"، "البدلة تحفة"، "إلهام شاهين الصغيرة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام صفي الدين كان فيلم "عنب"، بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

