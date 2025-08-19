بالصور.. أحدث ظهور لرانيا منصور وابنتها توانا الجوهري

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة الشابة توانا الجوهري صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

وظهرت في الصور والدتها الفنانة رانيا منصور، إلى جانب صديقتها الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

وظهرت توانا مع والدتها تستمتعان بوقتهما داخل حمام السباحة، إلى جانب صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وكتبت "فتاة الصيف إلى الأبد".

يذكر أن، آخر مشاركات توانا الجوهري الفنية كانت بفيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

اقرأ أيضا:

"بعد الشر".. أول تعليق من دينا الشربيني بعد توقف فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز

"إحنا أسياد البلد".. 10 تصريحات لـ بدرية طلبة أثارت غضب جمهورها