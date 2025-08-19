إعلان

بالصور.. أحدث ظهور لرانيا منصور وابنتها توانا الجوهري

08:18 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (6)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (8)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (4)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (5)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (3)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
  • عرض 9 صورة
    توانا الجوهري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة الشابة توانا الجوهري صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

وظهرت في الصور والدتها الفنانة رانيا منصور، إلى جانب صديقتها الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

وظهرت توانا مع والدتها تستمتعان بوقتهما داخل حمام السباحة، إلى جانب صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وكتبت "فتاة الصيف إلى الأبد".

يذكر أن، آخر مشاركات توانا الجوهري الفنية كانت بفيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

اقرأ أيضا:

"بعد الشر".. أول تعليق من دينا الشربيني بعد توقف فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز

"إحنا أسياد البلد".. 10 تصريحات لـ بدرية طلبة أثارت غضب جمهورها

توانا الجوهري رانيا منصور الفنانة الشابة توانا الجوهري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. وزارة الإسكان تكشف أسباب وكواليس قرار سحب أرض الزمالك