محمود البزاوي يروج لفيلم "جوازة في جنازة" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

روج الفنان محمود البزاوي لأحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "جوازة في جنازة" استعدادا لعرضه في السينمات.

ونشر البزاوي بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام، وظهر على البوستر زوجان وسط صحراء قاحلة.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية هم نيللي كريم، شريف سلامة، عادل كرم، لبلبة، إنتصار، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب.

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الغربان بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا.

