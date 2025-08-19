بدرية طلبة تنشر صورة من الإعدادية: "بحبني في كل مراحل حياتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة نادرة لها من مرحلة الإعدادية عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "صورة الإعدادية من كتر اعتزازي بيها كانت من أول الصور اللي نشرتها على كل حساباتي، لأنها فعلاً صورة نادرة بالنسبة لي، بحبني في كل مراحل حياتي.. أمال لو شوفتوا صورة البطاقة الشخصية هتعملوا إيه".

وكانت أحالت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال الفنانة بدرية طلبة إلى المحكمة المختصة، بعد اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتها، وذلك على خلفية بلاغ قُدم ضدها يتهمها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات وعبارات مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع. وأضاف البلاغ أن ما قامت به يمثل إساءة واضحة واستخدامًا غير لائق لمواقع التواصل الاجتماعي.

