هالة صدقي عن غرق تيمور تيمور لإنقاذ ابنه: قمة الحب والفداء

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة هالة صدقي، مدير التصوير تيمور تيمور، والذي رحل عن عالمنا أول أمس السبت.

وكتبت هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "قمه الحب والفداء ومجرد لحظة اختيار، هل أنقذ نفسي ولا أنقذ ابني ، والله عقل تيمور لم يفكر لحظة لأن الضنا غالي وكان الاختيار القدري، الله يرحمك يا تيمور أهم مصورين مصر".

رحل تيمور تيمور عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق بالساحل الشمالي

وأقيم أمس الأحد،عزاء، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور نجوم الفن.

وشُيّع مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

اقرأ أيضا..

"أخدت من أعصابي وروحي".. ملك زاهر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "أزمة ثقة"

بإطلالة أنيقة وجريئة.. وئام مجدي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير