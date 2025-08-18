مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكا.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة مي كساب، بمرور 10 سنوات على زواجها من مؤدي المهرجات أوكا على طريقتها الخاصة.

ونشرت مي، فيديو يجمع ذكرياتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زي النهاردة من عشر سنين إبتدت حياتي كزوجة مع زوج طيب وإبن أصول وطموح ومكافح وشريف بنى نفسه بنفسه.. عشر سنين عدوا مكنوش سهلين أبدا علينا".

وتابعت: "مرينا كتير بعواصف وزلازل وبراكين ومطبات بس قمنا وكملنا عشان ١٢ سنة حب وعشرة و٣ أولاد أكبر نعمة من رب العالمين عدوا السنين بستر الله وكرمه وفضله".

وأضافت: "بتمنى باقي العمر سوا في صحة ورضا وسعادة وكرم وستر من الله زوجي العزيز أوكا، شكرا على اليوم الحلو النهاردة، وشكرا على كل حاجة بتعملها عشانا، ربنا يخليك لينا ويبعد عنك شياطين الإنس والجن ويحققلك كل اللي بتتمناه بنحبك.. مي وفريدة وداليدا ونوح".

يذكر أن ، آخر أعمال مي كساب مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مروة أنور، وعرضت مؤخرًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2025.