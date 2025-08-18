"بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفل المطربة أصالة ضمن حفلات صيف بيروت 2025.

ونشرت نادين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أسود جريء، خطفت به أنظار المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تؤبريني قمر"، "الله يخلي جمالك"، "قمر أوي"، "الله عليكي"، "تحفة الفستان"، "شو حلوة"، "جمالك حلو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضا..

محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن أنغام: "تعاني من ألم شديد وقد تجري تدخلاً غير جراحيًا"

وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية