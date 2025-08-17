كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا.

وكتب "سعد"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت، كان في اتصال من دقائق علشان اتطمن على صحتها، حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا، كانت بدأت تأكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم".

وأضاف: "تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وأرقام تانية لسة مش مظبوطة، وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية".

وتابع: "مفيش اي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة ان شاء الله".

وكان الإعلامي محمود سعد، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "اخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

