في أربعة أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 10 ملايين جنيه

04:39 م الأحد 17 أغسطس 2025

فيلم درويش

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس، فيلم "درويش" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف السينمائي لعام 2025.

وحقق الفيلم أمس السبت 16 أغسطس، يومه الرابع بالسينمات 2 مليون و356 ألفا و197 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام من إيرادات 10 ملايين و492 ألفا و751 جنيها.

"درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.

فيلم درويش ايرادات فيلم درويش
