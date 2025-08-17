بتول عرفة تطلب من زملائها حذف هذه الجملة من منشوراتهم عن تيمور تيمور

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت المخرجة بتول عرفة رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، طالبت فيها الصحفيين وزملاء الوسط الإعلامي بمراعاة مشاعر نجل مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي تُوفي غرقًا في الساحل الشمالي.

وكتبت بتول: "أنا نفسي أطلب طلب من الأساتذة الصحفيين ومن كل زملائي.. أنا مش متخيلة ابن تيمور الله يرحمه يا رب لما هيدخل يعمل سيرش على باباه هيلاقي كم الأخبار والبوستات اللي مكتوب فيها إنه مات علشان ينقذه".

وتابعت: "أعتقد ده ممكن يسبب أذى كبير في نفسية طفل وممكن يصيبه بشعور بالذنب، صعب طفل يتحمل هذا الإحساس، كفاية عليه الموقف اللي عمره ما هينساه. أتمنى من كل زملائي ومن الأساتذة الصحفيين يشيلوا من الأخبار كل ما يخص فكرة أنه مات علشان ينقذ ابنه. أرجوكم فكروا في إحساس هذا الطفل، خلوا لما يدخل يعمل سيرش على باباه يلاقي فنه وحب الناس ليه فقط، بلاش يلاقي حاجة توجعه".

وشُيّع جثمان مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبد الغفور.

