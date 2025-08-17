بينهم يسري نصر الله وباسم سمرة.. تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور

كتبت- نوران أسامة:

شُيّع منذ قليل جثمان مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبدالغفور.

ومن جانبها، أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان العزاء، والمقرر إقامته اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

