أحمد السبكي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المنتج أحمد السبكي مدير التصوير تيمور تيمور، الذي وافته المنية مساء أمس السبت 16 أغسطس، غرقًا في الساحل الشمالي بعد محاولته إنقاذ نجله.

وكتب السبكي عبر حسابه على "إنستجرام": "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

ومن المقرر أن تشيع أسرة الراحل جنازته اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ويُعد تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

اقرأ أيضًا:

عباس أبو الحسن ينعى مدير التصوير تيمور تيمور: "خبر مزلزل.. وداعًا صديقي"

إلهام شاهين ناعية مدير التصوير تيمور تيمور: صدمتنا كلنا كبيرة