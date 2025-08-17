إعلان

أحمد السبكي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

01:34 م الأحد 17 أغسطس 2025

أحمد السبكي

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المنتج أحمد السبكي مدير التصوير تيمور تيمور، الذي وافته المنية مساء أمس السبت 16 أغسطس، غرقًا في الساحل الشمالي بعد محاولته إنقاذ نجله.

وكتب السبكي عبر حسابه على "إنستجرام": "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

ومن المقرر أن تشيع أسرة الراحل جنازته اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ويُعد تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

أحمد السبكي تيمور تيمور وفاة تيمور تيمور
