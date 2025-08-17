إعلان

تعرف على موعد ومكان جنازة مدير التصوير تيمور تيمور

01:36 ص الأحد 17 أغسطس 2025

مدير التصوير تيمور تيمور (7)_6

كتبت- منى الموجي:

تشيع أسرة مدير التصوير تيمور تيمور جنازته، اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب أداء صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس.

ورحل تيمور عن عالمنا مساء السبت 16 أغسطس، غرقا في الساحل الشمالي، بعد إنقاذ نجله من الغرق.

سادت حالة من الحزن بين نجوم الفن بعد سماع خبر وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، إذ حرص كثيرون على نعيه بكلمات مؤثرة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير، وقدّم على مدار مسيرته أعمالًا مميزة تركت أثرًا كبيرًا، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

