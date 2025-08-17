حاول إنقاذ ابنه فمات غرقًا.. 10 معلومات عن الراحل تيمور تيمور

كتب - معتز عباس:

سادت حالة من الحزن بين نجوم الفن عقب وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حيث حرص الكثير منهم على نعيه بكلمات مؤثرة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأعلن المخرج أحمد خالد موسى، منذ قليل، وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء اليوم السبت، دون أي تفاصيل آخرى.

ونعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رحيل مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي مساء اليوم السبت.

وذكرت المتحدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، أن تيمور تيمور ترك إرثًا فنيًا سيبقى شاهدًا على موهبته وإبداعه، وقدم عطاءً مخلصًا على مدى سنوات طويلة في خدمة صناعة السينما والتلفزيون.

وأضافت: "لقد كان الفقيد مثالًا للفنان الحقيقي، جمع بين الحس الإبداعي الرفيع والالتزام المهني، وأسهم بأعماله المتميزة في إثراء مكتبتنا البصرية والصورة السينمائية، رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الكريمة وأحبائه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز 10 معلومات عن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور:

1 - ولد محمود تيمور عام 1981.

2- تخرج تيمور تيمور من معهد السينما قسم تصوير.

3- قدم مشاريع فنية كثيرة أثناء دراسته في المعهد وشارك كممثل في فيلم "الحاسة السابعة" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، كما شارك في فيلم آخر مع "شباب أون لاين" مع هالة خليل.

4- قام بتصوير مجموعة إعلانات لنجوم ومشاهير.

5- شارك في تصوير العديد من المسلسلات الدرامية، منها "جودر 2"، "رسالة الإمام"، "طريقي"، "جراند أوتيل"، "آسيا"، "السيدة الأولى"، "خطوط حمراء"، "فرقة ناجي عطالله" ، ومسلسل مسألة مبدأ.

6- كما قام بتصوير عددًا من الأفلام السينمائية منها فيلم: "الديزل"، "عريس من جهة أمنية"،" لا تراجع ولا استسلام"، "ابراهيم الابيض"، "واحد صفر"، "بيبو وبشير"، "على جثتي"، "ريجاتا"، وفيلم "رمسيس باريس".

7- آخر أعماله المشاركة في مسلسل "جودر 2" الذي عرض في رمضان 2025 كمدير تصوير وممثل في دور شرفي.

8- برزت موهبته كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وقد قدم فيه دور مدمن وفيلم "الحاسة السابعة" للفنان أحمد الفيشاوي.

9- شارك كممثل في فيلم "بعد الموقعة" للفنانة منة شلبي والفنان باسم سمرة، والفيلم شارك في مهرجان كان السينمائي.

10 - مات غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه من الغرق في الساحل الشمالي.

