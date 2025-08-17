حدث بالفن | رقص نرمين الفقي وأحمد حلمي في حفل الهضبة وسبب وفاة تيمور تيمور
01:00 ص الأحد 17 أغسطس 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنان صبحي خليل، رقص أحمد حلمي وعمرو يوسف مع الهضبة في حفل الساحل، أحمد سلامة يُقبل رأس نجوى فؤاد بعد استغاثتها ووفد من "الثقافة" والفنانين يزور منزلها، وصلة هزار بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد سعد، وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، وغيرها من الأخبار الفنية:
