"مات وهو بيحاول ينقذ ابنه".. مصدر يكشف تفاصيل وفاة تيمور تيمور

كشف مصدر مقرب من الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن حقيقة وفاته غرقا في الساحل الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق.

وكتب المنتج إبراهيم حمودة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك قائلا:" شهيد الأبوة مات وهو يحاول أنقاذ ابنه من الغرق".

وحرص عدد كبير من النجوم وصناع الوسط الفني على وداع مدير التصوير تيمور تيمور برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم النجم ياسر جلال، المخرج مجدي الهواري، السيناريست محمد سيد بشير، الفنانة بدرية طلبة، الفنان هشام ماجد، الفنان محمد علي رزق، المخرج كريم العدل، الفنانة منة فضالي، السيناريست تامر حبيب، المخرج إسلام خيري، الفنانة فاتن سعيد، الفنان أحمد السقا، الفنان محمد جمعة وآخرون.

كما حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي مدير التصوير عبر بيان رسمي.

تخرج في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها:

مسلسل "جودر" بجزئية (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي. ومسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا". وكمصور في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض"، و"على جثتي".

وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة"، وفيلم "بعد الموقعة". ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية وأثره الإبداعي أمام وخلف الكاميرا.

