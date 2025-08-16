بهذه الكلمات.. ياسر جلال ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

كتب - معتز عباس:

نعى الفنان ياسر جلال، مدير التصوير تيمور تيمور، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت.

ونشر ياسر جلال صورة تجمعه بـ تيمور من كواليس تصوير مسلسل "جودر 2"، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون "تلقيت من قليل خبر وفاة أخي وصديقي العزيز الفنان الكبير تيمور تيمور ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

تخرج تيمور تيمور في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة.

عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها:

مسلسل "جودر" الجزء الأول والثاني (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي.

وتصوير مسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا"، كما عمل مصورًا في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض" للنجم أحمد السقا، و"على جثتي" للنجم أحمد حلمي.

وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة" للفنان أحمد الفيشاوي، وفيلم "بعد الموقعة" للفنانة منة شلبي، ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية وأثره الإبداعي أمام وخلف الكاميرا.







اقرأ أيضا..

المتحدة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

بالفيديو.. رقص أحمد حلمي وعمرو يوسف مع الهضبة في حفل الساحل