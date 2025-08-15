كتب- مروان الطيب:

كشف ET بالعربي توقف تصوير فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك بعد تداول شائعات حول وقوع خلافات بينهما وإلغاء متابعتهما لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وقال منتج الفيلم أحمد فرغلي: "التوقف ليس له أي علاقة بأي شائعات متداولة، وأن السبب وراء توقف التصوير جاء على حد قوله بسبب "نظبط شوية تفاصيل إنتاجية، مش أكتر من كده".

وعن احتمالية إلغاء المشروع أكد فرغلي أن العمل مستمر ولا توجد أي نية للتوقف النهائي وقال: احنا مستمرين في العمل ومفيش حاجة إطلاقا".

فيلم "طلقني" يعد التعاون الثاني بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني بعد فيلم "الهنا اللي أن فيه" عام 2024.

ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا:

"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

"احنا جهلة".. أحمد آدم ينتقد السوشيال ميديا: 14 لايك ممكن يخلوا واحد محلل سياسي ورياضي