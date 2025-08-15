الشرطة السويدية: إصابة شخصين في إطلاق نار بالقرب من مسجد أوريبرو



وكالات

أفادت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن شخصين أُصيبا في إطلاق نار بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو.



وقال لارس هيديلين، المتحدث الصحفي باسم الشرطة السويدية لقناة TV4 الإخبارية: "لقد شهدنا جريمة عنف خطيرة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث أو ما إذا كان قد تم القبض على الجاني.



فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد الأشخاص أُصيب بالرصاص أثناء مغادرته المسجد. وفتحت الشرطة تحقيقًا أوليًا في محاولة قتل.



وقال شاهد عيان يُدعى مازن موفق، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية، إن الحادث وقع عقب صلاة الجمعة مباشرة.