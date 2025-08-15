بـ"جيبة قصيرة جريئة".. أحدث ظهور لـ منة فضالي والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت منة، مقطع فيديو لاطلالتها التي اردت خلالها "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لن تصل إلى هذا العمر مرة أخرى.. من فضلك افعل ما يجعلك سعيدًا.. وقت الاسترخاء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، طول عمرك قمر، عسل أوي، أحلى منة".

يُذكر أن، آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.