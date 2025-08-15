بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا كنت بحاجة لي، سأكون في مكان ما بين جوز الهند وغروب الشمس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه الحلاوة دي، أحلى واحدة بجد، جميلة، عسل".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.