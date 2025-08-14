إعلان

"غاضبة".. أول رد من ياسمين صبري على تشبيهها بـ "جورجينا"

06:49 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة ياسمين صبري، على تشبيه البعض لها بـ "جورجينا العرب" في إشارة إلى صديقة نجم الكرة كريستيانو رونالدو.

وعلقت ياسمين، على تدوينة متداولة لها تحمل صورتها بالإضافة إلى تعليق "جورجينا العرب ياسمين صبري بإطلالة جديدة".

وكتبت ياسمين صبري: "أنا اسمي ياسمين صبري ونقطة".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

