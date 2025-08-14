"قمر وكاريزما".. بسنت شوقي تشارك جمهورها صورًا على الشاطئ

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها صورًا جديدة لها من على شاطئ البحر.

ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها ممسكة بعروسة "لابوبو"، وعلّقت قائلة: "لابسين زي بعض".

ولاقت الصور تفاعل عدد من متابعيها، وجاءت بعضها كالتالي: "شبهك بجد"، "طفلة أوي"، "قمر وكاريزما"، "كنتي أخذتني أنا مكانها".

يُذكر أن بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

نفتخر بأننا مشخصتيه.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة غامضة ونرمين الفقي تعلق

صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن