ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"

كشف الفنان الشاب ياسين أحمد السقا، تفاصيل علاقته بالنجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال ياسين خلال لقائه على راديو "إنرجي"، إنه كان على تواصل مع محمد صلاح حينما كان لاعبًا في فريق تشيلسي الإنجليزي، مضيفًا: "روحت سفرية كامب كنت أنا وكام واحد من صحابي ولعبنا مع بعض وساعتها اتعرفت على صلاح وأخدت رقمه كان لسه في بدايته".

وأضاف: "كنت ساعتها بلعب وبحب الكورة، وكنا بنتكلم على انستجرام"، وهو كلمني لما كان في معسكر مع المنتخب وقتها كان تصوير مسلسل ولد الغلابة لوالده أحمد السقا".

وتابع: "لقيت رقم غير معروف بيكلمني، رديت وقلت ألو.. مين معايا؟"، "صلاح قال لي أنت مش عارفني؟!"، "قولتله لا مش عارفك، كنت فاكر حد بيهزر"، "بعدين قالي أنا محمد صلاح"، "قومت من على الكرسي وفجاة اتخضيت".

وشارك ياسين السقا في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

