حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ موعد ومكان صلاة جنازة الكاتب الراحل صنع الله إبراهيم، أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقها، "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة للتحقيق، بدرية طلبة تعتذر للجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة، نرمين الفقي تتألق في أحدث جلسة تصوير، من الأخبار خلال السطور التالية: