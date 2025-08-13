فقدت 50 كيلو.. 20 صورة تكشف رشاقة شيماء سيف بعد التخسيس

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة شيماء سيف أنظار الجمهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهًا مؤخرًا في أحدث جلسة تصوير بوزن نحيف وممشوقه القوام عبر حسابها بموقع "انستجرام".

نالت الصورة إعجاب المتابعين، الذين تساءلوا عن أسباب فقدانها للوزن، وظهورها بوزن نحيف مميز، وجاءت التعليقات، كالتالي: "خسيتي اوي"، "القمر بقى قمرين"، "إيه الحلاوة دي"، "الله عليكي يا فراشة"، "خسيتى اكتر و اكتر"، "تكميم ولا ريجيم".

ونشرت شيماء سيف، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، أحدث صورة لها، وظهرت بإطلالة مميزة، عقب خسارتها وزنها زائد.

وكان شيماء سيف قالت في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اثني ركبتي وبطل سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".

شاركت شيماء سيف، في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 20 صورة لـ شيماء سيف بعد التخسيس.

اقرأ أيضا..

كارمن سليمان تروج لأحدث أغانيها "يا زعلانين يلا"

باسم سمرة يستعيد ذكرياته: "أول مكان مارست فيه التمثيل"