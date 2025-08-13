باسم سمرة يستعيد ذكرياته: "أول مكان مارست فيه التمثيل"
10:50 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:
استعاد الفنان باسم سمرة، ذكرياته مع بداياته في التمثيل.
ونشر سمرة، صورا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "مع المخرج الكبير حسن الجريتلي وفرقة الورشة أول مكان مارست فيه التمثيل، كل الحب والتقدير".
يذكر أن، آخر أعمال باسم سمرة في دور العرض السينمائي فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وإخراج عمر المهندس.
