بـ"هوت شورت".. أحدث ظهور لـ ابنة غادة عبد الرازق والجمهور يغازلها (صور)

09:05 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع ابنتها "روتانا".

ونشرت غادة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء الصيف".

وظهرت روتانا ابنة غادة عبدالرازق مع والدتها وهي مرتدية "هوت شورت".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت كضيفة شرف في فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، إخراج أحمد نادر جلال.

وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "شباب امرأة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو من إخراج أحمد حسن.

