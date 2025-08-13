إعلان

تارا عماد تنشر صورا جديدة من العرض الخاص لفيلم "درويش"

05:02 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد من العرض الخاص لفيلم درويش
  • عرض 6 صورة
    من العرض الخاص لفيلم درويش - Copy
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد من العرض الخاص لفيلم درويش (3)
  • عرض 6 صورة
    من العرض الخاص لفيلم درويش
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد من العرض الخاص لفيلم درويش (4)
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورًا جديدة من العرض الخاص لفيلم "درويش"، الذي أقيم في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من العرض الأول لفيلم درويش، الفيلم من النهاردة في السينمات في مصر، مستنية أسمع رأيكم في الفيلم وفي شخصية كاريمان".

وحضر العرض الخاص، أبطال درويش، وهم: عمرو يوسف ودينا الشربينى وتارا عماد وخالد كمال والمخرج وليد الحلفاوى وإسلام حافظ وأحمد محارب.

كما حضرت الفنانة صبا مبارك، والنجمة فردوس عبد الحميد، والفنانة الشابة جيسيكا حسام عرض الفيلم.

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

تارا عماد فيلم درويش دور السينما
