إنجي علي تنعى الكاتب صنع الله إبراهيم: "الاستثنائي"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الإعلامية إنجي علي، الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم، الذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت إنجي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وداعًا الكاتب والروائي الاستثنائي صنع الله إبراهيم، ربنا يرحمه.. الفاتحة على روحه".

ويُعد الراحل أحد أبرز رواد الأدب المصري والعربي، وعلامة فارقة في المشهد الثقافي، إذ قدّم أعمالًا مميزة تنوّعت بين الرواية والقصة، ودخل عدد منها ضمن قائمة أفضل مائة رواية عربية.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور كبير في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ زوّده بالكتب والقصص وشجّعه على الاطلاع منذ الصغر، ما أسهم في رسم ملامح مسيرته الإبداعية المبكرة.

