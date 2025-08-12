أمير محروس يوجه رسالة لأنغام: "الحمد لله على سلامة صوت مصر"

كتبت- نوران أسامة:

وجه الموزع الغنائي أمير محروس رسالة دعم للفنانة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية أجرت على إثرها عملية لإزالة كيس حميد وجزء صغير من البنكرياس، الخميس الماضي 7 أغسطس.

ونشر محروس صورًا تجمعه بها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "بنت مصر، أنغام، ربنا يحفظك وترجعي بألف سلامة لبيتك وحبايبك ولجمهورك وفنك الكبير وبلدك العظيمة".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد أعلن، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن أنغام خضعت لجراحة جديدة لاستئصال جزء من البنكرياس، مؤكدًا أنها في حالة تحسن، لكنه أوضح أن العملية كبيرة والمشوار نحو التعافي سيستغرق وقتًا.

كما نفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى غرفة عزل، مشددًا على أن ما جرى كان تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، وأن حالتها مستقرة.

